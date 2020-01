Calciomercato Torino, scambio Barrow-Bonifazi: i dettagli

Calciomercato Torino, si fa strada l’idea di uno scambio tra i granata e l’Atalanta: Barrow e Bonifazi i giocatori interessati

Terminata questa giornata di campionato il mercato ripartirà più attivo che mai. In casa Torino si lavora per l’arrivo di Barrow, attaccante dell’Atalanta. Su di lui c’era anche il Bologna ma pare che i granata adesso siano in vantaggio per il giocatore.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti al calciatore la destinazione sarebbe gradita e inoltre all’Atalanta interessa e non poco Bonifazi e si potrebbe pensare di inserire il difensore nella trattativa. Entrambi infatti hanno la stessa valutazione di 15 milioni.