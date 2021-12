Il Torino è pronto a tornare sul mercato dopo l’infortunio di Andrea Belotti: i granata sarebbero sulle tracce di Kouamè

Il Torino dopo l’infortunio di Andrea Belotti potrebbe dover tornare sul mercato per sopperire all’assenza del capitano. I granata starebbero setacciando alcuni nomi e in cima alla lista ci sarebbe un ex Viola.

Piace Christian Kouame, ex attaccante della Fiorentina, e ora in forza all’Anderlecht. In estate cercato anche dal Cagliari, ora potrebbe tornare in Italia ma al Torino.

