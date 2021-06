Calciomercato Torino, blitz per Gaston Ramirez: le ultime

Il Torino è tornato alla carica per Gaston Ramirez: il trequartista uruguaiano si svincolerà dalla Sampdoria il prossimo 30 giugno

Il Torino è tornato alla carica per Gaston Ramirez, a quasi un anno di distanza dall’ultima volta. All’inizio della scorsa stagione, infatti, il club granata aveva raggiunto un accordo con la Sampdoria per il trasferimento del trequartista uruguaiano, salvo poi tirarsi indietro per le richieste eccessive del suo entourage.

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, ora l’operazione potrebbe andare in porto perché Ramirez si svincolerà dai blucerchiati il prossimo 30 giugno. Una situazione favorevole per il presidente Urbano Cairo, che non dovrà sostenere i costi del cartellino del calciatore. È già arrivato il sì di Ramirez, il quale vanta comunque offerte in giro per il mondo.