Le ultime sul futuro di Cesare Casadei, centrocampista di proprietà del Chelsea, nel mirino del Torino per il calciomercato di gennaio

L’edizione odierna de La Stampa fa il punto sul futuro di Cesare Casadei dopo l’ultima offerta del Torino al Chelsea.

LE ULTIME – «Gli servirà ancora un po’ di pazienza per tornare in Italia, per farlo ha deciso di affidarsi qualche mese fa a Francesco Facchinetti (sì, proprio il cantante-dj che ora si sta ritagliando uno spazio come procuratore), ma la strada è tracciata: Casadei aspetta a Londra che Toro e Chelsea trovino l’accordo dopo una lunga trattativa, iniziata nei primi giorni dell’anno nuovo e disturbata da Napoli e Lazio. I granata non hanno mai mollato la presa su questo centrocampista di qualità che ha appena compiuto 22 anni e adesso sono in pole: hanno l’accordo con lui e ieri hanno presentato una nuova offerta ai Blues da 10 milioni di euro, più una ricca percentuale (vicina al 40%) in caso di futura rivendita. Il ds Vagnati è pronto a volare in Inghilterra per chiudere l’operazione e concludere un corteggiamento iniziato nell’estate 2022, quando chiese Casadei all’Inter come contropartita tecnica nell’affare Bremer».