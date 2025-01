Calciomercato Torino, si allontana Casadei: spunta un nuovo obiettivo

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Torino per il centrocampo, con un nuovo obiettivo dopo Cesare Casadei del Chelsea

L’edizione odierna de La Stampa fa il punto sulle trattative del Torino per rinforzare il proprio centrocampo dopo le difficoltà per arrivare a Cesare Casadei.

LA SITUAZIONE – «Alleate no. Ma Juve e Toro in questi giorni hanno avuto un rivale in comune, la Lazio. Che ha perso la corsa a Renato Veiga con i bianconeri mentre tentava il sorpasso su Casadei, già vicinissimo ai granata. Segni particolari: entrambi di proprietà del Chelsea. Procedendo in ordine cronologico, ecco il forcing su Casadei. Né Toro né Lazio hanno raggiunto l’accordo con i Blues, ma i granata erano avanti garantendo un acquisto con pagamento immediato rispetto a quello posticipato dei biancocelesti: il progetto della Lazio, ora, sembra quello in grado di convincere l’azzurrino e la sponda rischia di fare la differenza, con il Toro che ripensa a Elmas del Lipsia».