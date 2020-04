Calciomercato Torino: casting per la nuova difesa, c’è anche Marchizza

Calciomercato Torino: casting per la difesa granata della prossima stagione, in lizza c’è anche il giovane Marchizza

Dopo un’estate all’insegna della continuità, la prossima – in casa Torino – potrebbe vedere in atto un profondo restyling. Sopratutto della difesa, dove neanche le colonne Nkoulou e Izzo sono più certe della conferma.

In questo senso, nei giorni scorsi, si è mosso il ds Bava, approfondendo la posizione di Biraschi col Genoa. E altrettanto sta facendo per il giovane jolly arretrato Marchizza, classe ’98 in prestito dal Sassuolo allo Spezia. Un nome in più nella lista dei papabili per un futuro in granata.