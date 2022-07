Calciomercato Torino, colpo a sorpresa: in arrivo Radonjic dal Marsiglia

Calciomercato Torino: colpo a sorpresa del club granata. Dal Marsiglia arriva l’esterno Radonjic

Il Torino batte un colpo a sorpresa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, i granata hanno chiuso il colpo Nemanja Radonjic. Blitz nella notte da parte del d.s. Vagnati con il Marsiglia per arrivare alla conclusione positiva della trattativa.

Il serbo classe 1996 è un esterno d’attacco e sarebbe già in partenza per l’Italia per svolgere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto.