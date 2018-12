Diego Laxalt continua a trovare pochi spazi al Milan: a fine stagione potrebbe quindi andare al Torino che lo aveva cercato in passato

Diego Laxalt continua ad essere nel mirino del Torino e del ds Gianluca Petrachi. Nella scorsa estate, i granata erano vicini a prendere l’esterno uruguaiano, ma tuttavia la trattativa non decollò e il calciatore di Montevideo si trasferì a Milano con i rossoneri. Attualmente però la situazione col Milan non sta andando a gonfie vele. Il calciatore non è intatti un titolare come lo era al Genoa e per tale motivo, il Torino potrebbe decidere di puntare forte a fine stagione. C’è poi da dire che i granata sono alla ricerca di un esterno per il 3-5-2, un calciatore in grado di fare la fase difensiva e offensiva. Sul taccuino c’è anche Manuel Lazzari, ma su di lui c’è una vasta concorrenza e il prezzo del cartellino sta lievitando sempre di più.