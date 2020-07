Calciomercato Torino, in tre possono partire: Izzo verso l’addio, possono lasciare anche Sirigu e Nkoulou

In tre verso l’addio. Il Torino sta già pensando alla prossima stagione e dovrà capire quali saranno le intenzioni di Izzo, Sirigu e Nkoulou, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport.

I granata dovranno sicuramente pensare alla prossima stagione per poter ripartire al meglio, anche se non sarà affatto semplice trattenere i giocatori migliori. Prima Vagnati dovrà capire chi rimarrà, poi si penserà a costruire la squadra per il futuro.