Calciomercato Torino: per l’attacco tutto su Piatek

Calciomercato Torino: il club granata ha messo Krzysztof Piatek in cima alla lista degli obiettivi per l’attacco

Il Toro ha messo in cima alla lista degli obiettivi per l’attacco Krzysztof Piatek, centravanti ex Genoa e Milan oggi all’Hertha Berlino.

Secondo Tuttosport, il club granata sta valutando l’opzione, col costo del cartellino che dovrebbe attestarsi sui 15 milioni di euro. Sul polacco, oltre ai granata, è da registrare l’interesse del Galatasaray.