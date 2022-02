Calciomercato Torino, si lavora al colpo a centrocampo: occhi su Veretout

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Torino, il club granata al lavoro per rinforzare la mediana. Nel mirino Jordan Veretout, che può lasciare la Roma

Come riferito da Tuttosport, in estate il Torino lavorerà per mettere a segno un importante colpo a centrocmapo. L’ultima idea porta a Jordan Veretout, che potrebbe lasciare la Roma.

Il francese è giocatore gradito a Juric, ma il problema più grande è legato all’ingaggio da 3 milioni percepito dal francese.