Calciomercato Torino, Vagnati sonda Bonifazi: sarebbe un ritorno a casa

Calciomercato Torino, Bonifazi entra nei radar del direttore tecnico: ha già un passato nelle giovanili granata

Kevin Bonifazi e il Torino, la storia potrebbe ripartire. Tra i difensori sondati dal club di via Arcivescovado per la sostituzione di Gleison Bremer, infatti, è entrato anche il classe 1996. Ivan Juric ha ormai assimilato l’addio del centrale brasiliano, promesso sposo all’Inter anche se restano distanze tra domande e offerta, e ha bisogno di un innesto nel pacchetto arretrato.

Izzo e Djidji possono agire sul centro-destra, Buongiorno e Rodriguez sono i mancini per il lato opposto, in mezzo è in rampa di lancio il giovane Zima: a livello numerico, serve almeno un difensore. E se con Solet proseguono i contatti con il Salisburgo per arrivare alla fumata bianca, il direttore tecnico Davide Vagnati valuta anche possibili alternative o altri acquisti per rinforzare il reparto.

Vecchia conoscenza

Così si è inserito anche Bonifazi nella lista dell’uomo mercato granata, con il difensore che ha già un passato sotto la Mole. Era arrivato a parametro zero dopo il fallimento del Siena del 2014 e si è tolto la soddisfazione di vincere un campionato Primavera con il Toro, prima dei prestiti tra Benevento, Casertana e Spal e del salto in prima squadra ai tempi di Mihajlovic e Mazzarri.

Per due volte ha fatto avanti e indietro tra Ferrara e Torino, infine la cessione a titolo definitivo: il presidente Cairo ricavò oltre dieci milioni dal suo passaggio alla Spal perfezionato proprio da Vagnati. Ora il dt prova a centrare il percorso inverso, andando a trattare con il Bologna per capire l’eventuale fattibilità dell’operazione.

Nel frattempo, Bonifazi ha anche vestito la maglia dell’Udinese, prima dell’acquisto dei felsinei per sei milioni durante l’estate scorsa. Ora il difensore si guarda intorno, la proposta granata non lo ha lasciato indifferente: il Toro prova a riportare a casa il ventiseienne di Toffia.