Calciomercato Toro: dalla lista svincolati arriva il rinforzo a centrocampo?

Il Torino valuta il possibile acquisto di Bertolacci: primi contatti con l’ex Milan, attualmente svincolato dopo l’addio ai rossoneri in estate

Il Toro sta pensando di pescare il rinforzo a centrocampo dalla lista svincolati. Il nome caldo è quello di Andrea Bertolacci. Secondo il Corriere dello Sport, l’esperienza di Bertolacci potrebbe fare comodo a Walter Mazzarri. Per questo motivo i primi contatti tra il giocatore e i granata si sono già verificati.

Nell’ultima annata in rossonero Bertolacci è sceso in campo solamente in 4 occasioni (tutte in Europa League), collezionando un minutaggio di soli 139′.