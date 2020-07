Calciomercato Toro: con molta probabilità sarà Marco Giampaolo il prossimo allenatore che sogna il grande colpo Schick

Marco Giampaolo dovrebbe essere il prossimo allenatore del Toro e, secondo Gianluca Di Marzio, avrebbe già fatto pervenire al ds Vagnati la lista della spesa per il calciomercato.

In cima alla lista degli obiettivi per l’attacco c’è il grande sogno Patrik Schick, giocatore per cui Lipsia e Roma ancora non hanno trovato un accordo sul riscatto. Per la difesa piace molto Andersen, ex giocatore della Sampdoria attualmente al Lione. Inoltre ci sono due blucerchiati sul taccuino di Vagnati che piacciono molto a Giampaolo: Linetty e Murru.