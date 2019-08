Calciomercato Trapani, per rinforzare il reparto d’attacco in arrivo un esubero dal Lecce: ecco di chi si tratta

Il Trapani ad un passo da un importante rinforzo per il proprio reparto offensivo. Il club siciliano, infatti, secondo Sky Sport è vicino alla firma di Stefano Pettinari.

Il tecnico Baldini, salvo sorprese dell’ultima ora, potrà così contare per la nuova stagione sulla punta in uscita dal Lecce. Per provare a stupire nella stagione da neo-promossa in Cadetteria.