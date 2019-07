Calciomercato Udinese: in attacco piace Puscas oltre che Nestorovski

L’Udinese si muove per rinforzare il reparto avanzato di Tudor: i bianconeri sono vicinissimi a Nestorovski ma piace anche Puscas

L’Udinese è ormai vicinissima a Nestorovski in fuga da Palermo. Tuttavia il mercato in entrata, per quanto riguarda il reparto avanzato, della squadra di Tudor potrebbe non fermarsi al solo macedone.

I bianconeri, infatti, avrebbero messo gli occhi anche su un altro ormai ex giocatore del Palermo, George Puscas, tornato all’Inter per fine prestito. Il giocatore è reduce da un grande europeo giocato con la Romania Under 21 e piace a molte squadre in Serie A.