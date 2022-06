Calciomercato Udinese, si guarda in Argentina: occhi su Copetti del Racing

Calciomercato Udinese: i bianconeri starebbero guardando in casa Racing Avellaneda per rinforzare l’attacco. Piace Copetti

L’Udinese cerca rinforzi in attacco e, secondo quanto riportato su Gianlucadimarzio.com, starebbe guardando in casa Racing Avellaneda; club da cui in passato aveva acquistato Juan Musso.

I bianconeri avrebbero messo gli occhi su Enzo Copetti, centravanti classe 1996 per il quale ci sarebbero già stati contatti con l’entourage. L’attaccante ha il passaporto italiano e ha una clausola rescissoria dal valore di 10 milioni di dollari sulla quale però ci sono margini per trattare.