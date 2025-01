Calciomercato Udinese, fatta per Valentin Gomez dal Velez

Le ultime sulle mosse di calciomercato dell’Udinese, con l’arrivo del difesore Valentin Gomez dal Velez. Tutti i dettagli in merito

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’Udinese avrebbe trovato l’accordo totale con il Velez per Valentin Gomez. Il difensore centrale argentino classe 2003 si trasferirà in Serie A a titolo definitivo.

Nei prossimi giorni è previsto il suo arrivo in arrivo in Italia, con le visite mediche e la firma con il club bianconero. Un rinforzo importante per Kosta Runjaic nella seconda parte di stagione.