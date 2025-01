Calciomercato Venezia, Di Francesco: «Abbiamo le spalle larghe, ma sarà necessario optare questa strategia»

Calciomercato Venezia, l’allenatore dei veneti Eusebio Di Francesco ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla sessione di gennaio

In conferenza stampa, l’allenatore Eusebio Di Francesco, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quello che sarà il calciomercato Venezia.

LE PAROLE – «Credo di avere le spalle larghe, ne capitano di ogni in questo periodo. Più siamo razionali rispetto a certe situazioni, meglio è. Quello che spesso fa più male sono gli infortuni pre-gara o durante che tolgono altre risorse. Già so quali sono i titolari più o meno perché siamo pochi, il mercato ha dinamiche che in alcune situazioni ti permette di avere giocatori nuovi in poco tempo, altre dove i tempi si prolungano. Due o uno, ci sono anche giocatori che magari hanno la febbre e giocano lo stesso»