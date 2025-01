Calciomercato Venezia, Stankovic potrebbe essere riscattato. Le novità sul portiere dei veneti (oggi in prestito) - Calcio News 24

Calciomercato Venezia, Filip Stankovic potrebbe diventare un giocatore veneto in caso di salvezza. Ecco le cifre del possibile affare

Il calciomercato Venezia vede come possibile acquisto (tramite riscatto) del portiere Filip Stankovic ad oggi in prestito dall’Inter, che secondo quanto riportato da Tuttosport, potrebbe diventare un giocatore dei lagunari a titolo definitivo. Ecco i dettagli:

CALCIOMERCATO VENEZIA – «Rischio beffa, invece, per l’Inter. In caso di salvezza del Venezia, infatti, scatterà l’obbligo di riscatto per Stankovic, che diventerebbe così a titolo definitivo un calciatore arancio neroverde. Un affare visto che nelle casse interista finirebbero appena 2 milioni, anche se il club di Oaktree avrà il 50% in caso di rivendita. Il figlio d’arte è letteralmente on fire nelle ultime giornate come testimoniano gli interventi prodigiosi sfoderati e che gli sono valsi ben tre 7,5 consecutivi in pagella contro Cagliari, Napoli ed Empoli. Sui quattro punti totalizzati ci sono, indubbiamente, le sue manone»