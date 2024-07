Calciomercato Venezia, Di Francesco: «Tessman? Giocherà per QUELLA SQUADRA e sul sostituto...»

Calciomercato Venezia, il tecnico Eusebio Di Francesco ha parlato così dell’addio di Tanner Tessmann, ormai ad un passo dall’Inter

Intervenuto nel corso della sua conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Venezia, Eusebio Di Francesco si è espresso così sui calciatori che andranno via dal club arancioneroverde, tra cui Tanner Tessmann, in procinto di trasferirsi alla corte dell’Inter in questa sessione di calciomercato.

TESSMANN – «Credo sia il più difficile da sostituire; il suo sostituto un po’ gli si dovrà avvicinare, ma i copia incolla non ci interessano. Sarà importante non sbagliare la scelta»