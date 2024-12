Belahyane Verona, il Milan si tira fuori per il centrocampista. Quella squadra pronta ad approfittarne

Belahyane Verona, il Milan si tira fuori dalla corsa per il difensore rossonero? L’Inter proverà a sfruttare questa grande opportunità

I dirigenti del mercato Inter continuano a monitorare le prestazioni di Reda Belahyane. Dopo averlo affrontato e battuto la scorsa settimana col suo Hellas Verona, Ausilio e Marotta continuano a considerarlo tra i principali candidati in caso di investimento a centrocampo per il vice Calhanoglu (ruolo attualmente di appartenenza di Kristjan Asllani). Ma il club di Viale della Liberazione pare non essere l’unico ad aver messo gli occhi sul gioiellino degli scaligeri.

Il franco-marocchino classe 2004 è finito infatti anche nella lista dei desideri del Milan. Secondo quanto riporta il Corriere, i rossoneri non sembrano interessati al centrocampista del Verona focalizzandosi su altri obiettivi.