Calciomercato Verona, Cabal sempre più vicino all’ADDIO. Pressing da parte di QUELLA SQUADRA

Calciomercato Verona, Cabal sempre nel mirino dell’Inter, ma occhio a quella che sarà la CONCORRENZA: l’indiscrezione

Cabal stuzzica molto l’appetito di molte squadre di A, costringendo il Verona a dover optare ad una cessione. Su tutte c’è l’Inter, e a tal proposito Alfredo Pedullà ha svelato che ci sono due rivali per l’operazione. Le parole pronunciate a Sportitalia.

L’INDISCREZIONE – «Cabal è nel mirino dell’Inter che vuole prendere per Inzaghi un difensore che vada a riempire l’assenza di Buchanan. Il calciatore piace anche alla Lazio e malgrado questo e malgrado una telefonata, di disturbo, che Giuntoli avrebbe fatto al presidente Setti, il lavoro dei dirigenti nerazzurri. È stato quindi registrato un primo contatto con il club gialloblù. Settimana prossima ci sarà quindi l’incontro per chiudere la trattativa o comunque per definirla. La richiesta sarebbe di 8 milioni per un giocatore che anche per età potrebbe piacere alla nuova proprietà. Piace anche a Inzaghi»