Calciomercato Verona, pronto il rinnovo di Coppola (aspettando nuove offerte). Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Verona, pronto il rinnovo del difensore Coppola: aspettando le prossime mosse da parte dei gialloblu

Il calciomercato del Verona vede i gialloblu non soltanto in uscita, ma anche per quanto riguarda i rinnovi contrattuali: al di là delle offerte che possono arrivare nel breve termine nei confronti dei gioielli gialloblu.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il nome cima alla lista è quello di Coppola nonostante le varie offerte ricevute durante l’ultima estate. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane.