Calciomercato Verona, Rrahmani primo rinforzo: le parole dell’agente

Calciomercato Verona, il primo rinforzo per la prossima stagione sarà Amir Rrahmani: le parole del suo agente

Intervistato a Calciohellas, l’agente di Amir Rrahmani, difensore centrale della Dinamo Zagabria, ha confermato il possibile trasferimento del calciatore all’Hellas Verona. Il kosovaro classe 1994 potrebbe esser dunque il primo rinforzo in vista della Serie A.

Ecco le parole del suo agente: «Per me, come agente, è positivo il fatto che Juric sia l’allenatore perché potrebbe permettere al giocatore di integrarsi al meglio. È assolutamente positiva la presenza di Juric come allenatore, ma ribadisco che ancora non abbiamo preso una decisione». Il calciatore potrebbe arrivare al Verona, secondo Gianluca Di Marzio, a titolo definitivo.