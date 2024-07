Calendario Serie A: c’è una SQUADRA che ha un FINALE con 7 scontri diretti. Avrebbe ragione a LAMENTARSI?

Una squadra, analizzando il nuovo calendario di Serie A, ha ben sette scontri diretti nelle ultime sette giornate di campionato

I calendari sono fatti per programmare gli impegni, per sognare e per contestare. Non c’è possibilità che tutti siano ugualmente soddisfatti e, se possibile, il calendario asimmetrico (andata e ritorno non coincidono) producono polemiche un po’ da ogni dove. Tra le tante registrate nel mondo dei social, merita una menzione quella proveniente dal mondo del tifo romanista.

Che oggettivamente ha individuato nell’ultima parte del torneo un affollarsi di scontri con le big in sequenza. Anche se magari non è detto che sia per forza un male, tra distrazioni europee e – magari – squadre non necessariamente rimaste ai vertici della classifica. In ogni caso, giudicate voi. Ecco gli impegni della Roma di De Rossi.

31ª: Roma-Juventus

32ª: Lazio-Roma

34ª: Inter-Roma

35ª Roma-Fiorentina

36ª: Atalanta-Roma

37ª: Roma-Milan

38ª: Torino-Roma