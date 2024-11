Inter, mistero Calhanoglu: la Turchia non lo lascia partire e fa nuovi esami

Inter, mistero Calhanoglu: i primi esami in Turchia non indicano lesioni, ma la federazione non lo lascia partire: rimane in gruppo per nuovi esami

Aumenta la preoccupazione in casa Inter per l’infortunio rimediato da Hakan Calhanoglu durante Turchia Galles, nonostante gli esami effettuati con la nazionale turca non abbiano rivelato lesioni. Il centrocampista nerazzurro è tornato a sentire dolore nella stessa parte in cui si era infortunato contro la Roma, e per questo è stato sostituito all’intervallo durante la sfida di Nations League. Si ipotizzava un suo rientro anticipato a Milano per nuovi esami, come da piani del club di Viale della Liberazione in vista della ripresa del campionato ma, come fa sapere la Gazzetta dello Sport, probabilmente non sarà così. La federcalcio turca infatti ha intenzione di tenerlo con sé pur non impiegandolo nella prossima gara contro il Montenegro, per nuovi esami.

INFORTUNIO CALHANOGLU – «Una data di rientro c’è, ma non è quella che si aspettavano all’Inter. Perché Hakan Calhanoglu al momento rimane in Turchia con la sua nazionale, anche da infortunato. Anche se domani sera non giocherà nella sfida di Nations League con il Montenegro, anche se in viale della Liberazione ieri si sono mossi da subito, attivando i contatti con la federcalcio turca per organizzare un ritorno anticipato in Italia. Nulla di fatto: a meno di colpi di scena, l’Inter potrà rivedere Calha — e ricontrollare la situazione con nuovi esami — solo da mercoledì in poi, come previsto prima che il giocatore si infortunasse.

La Turchia si vuole tenere stretto il suo capitano dunque, nonostante l’altra sera, durante la partita con il Galles, Calhanoglu sia rimasto negli spogliatoi dopo un tempo per un fastidio agli adduttori della coscia sinistra che ha fatto scattare l’allarme. . Dagli esami strumentali di ieri mattina, ai quali Calhanoglu si è sottoposto ovviamente in Turchia, non sarebbe emerso un quadro grave. La zona in cui Hakan ha sentito dolore è la stessa che lo aveva costretto a uscire dopo 12 minuti della partita in casa della Roma il 20ottobre scorso, e a saltare le gare con Young Boys, Juve ed Empoli — da qui nasce comprensibilmente la preoccupazione del club nerazzurro, che temeva una ricaduta — ma la risonanza di ieri non ha evidenziato lesioni».