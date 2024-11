Calhanoglu Inter, c’è il piano di Inzaghi per averlo al top contro Arsenal e Napoli: ecco come sarà gestito!

Calhanoglu Inter, c’è il piano di Simone Inzaghi per avere il centrocampista al top contro Arsenal e Napoli: ecco come sarà gestito!

Dall’allenamento di ieri dell’Inter è arrivata la notizia che Inzaghi e tutti i tifosi aspettavano da settimane: Hakan Calhanoglu ha smaltito il problema muscolare che lo aveva costretto ad abbandonare il campo contro la Roma e lo ha reso indisponibile per qualche gara. Il turco è pronto a riprendersi il suo posto, proprio quando stanno per arrivare due partite decisive per la stagione dei nerazzurri: quella di Champions League contro l’Arsenal e quella di domenica prossima contro il Napoli in Serie A.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, studia il modo per gestire al meglio il cervello del suo centrocampo. Domani contro il Venezia è destinato ad accomodarsi in panchina, ma a partire dalla sfida contro i Gunners Hakan tornerà a giocare dall’inizio.

LE ULTIME – «Calha ha messo le due supersfide nel mirino e vuole arrivarci al meglio: probabile che con il Venezia giochi uno spezzone, per mettere minuti nelle gambe, ritrovare il passo partita e prepararsi al doppio appuntamento. Più nel dettaglio, il minutaggio crescerà in funzione dello scontro al vertice con la banda Conte. Quel che conta, in ogni caso, è che Calhanoglu si sia lasciato alle spalle il problema agli adduttori della coscia sinistra che lo aveva messo ko all’Olimpico dopo un assaggio di gara contro la Roma. Senza di lui l’Inter non ha sbandato, anzi: Simone ha dimostrato di avere risorse e soluzioni per sopperire all’assenza del fedelissimo ma insomma, con Hakan nel cuore della manovra è tutta un’altra storia. E il tecnico nerazzurro è il primo a esserne consapevole».