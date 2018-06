Calhanoglu, che offerta dal Lipsia: pronti 30 milioni!

Gattuso punta tutto sul centrocampista turco. Anche il Lipsia vuole puntare su Hakan Calhanoglu: pronti 30 milioni

Il Lipsia fa sul serio per Hakan Calhanoglu! Il club della Red Bull vuole riportare in Bundesliga il trequartista turco che ha fatto bene nella seconda parte di stagione al Milan, ovvero dopo l’arrivo di Rino Gattuso sulla panchina milanista. Il feeling che si è instaurato tra il calciatore e l’allenatore però potrebbe spingere il club e lo stesso giocatore a rifiutare l’allettante proposta proveniente dalla Germania.

Secondo Il Corriere dello Sport, il Milan punta molto su Hakan ed è pronto a rifiutare i 30 milioni, bonus compresi, messi sul piatto dal Lipsia (3 milioni per l’ingaggio del giocatore). Il centrocampista turco resta tra i punti fermi del nuovo Milan. Qualcuno dovrà partire per far quadrare i conti ma il Milan, appena un anno fa, ha investito 24 milioni per Calha e il turco non sarebbe l’ideale per far quadrare il bilancio perché la cifra per la plusvalenza, che supererebbe di poco la dozzina di milioni, non sarebbe rilevante.