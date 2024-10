Juve-Cagliari, Calvarese: «Rosso Conceicao ESAGERATO, manca UNIFORMITA’. Guardate cosa fa Kvaratskhelia»

Le parole di Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A, sull’espulsione di Francisco Conceicao per simulazione in Juventus-Cagliari

Gianpaolo Calvarese ha analizzato a Tuttosport l’espulsione di Francisco Conceicao per simulazione in Juve-Cagliari.

PAROLE – «Esagerata l’espulsione di Conceicao per doppio giallo: il secondo arriva a causa di una simulazione in area di rigore. La spinta di Obert non è così intensa ed è fatta con una mano, anche se perdura per qualche istante. Ci vuole uniformità: come nel caso di Kvaratskhelia di venerdì sera, sarebbe stato sufficiente far proseguire il gioco senza assegnare il penalty e nemmeno la simulazione».