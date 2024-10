Camarda Milan, rossoneri sorpresi da Gravina! Due le ragioni: la ricostruzione della vicenda legata al giovanissimo talento

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, continuano a fare rumore in casa rossonera le parole del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, sul giovanissimo talento Francesco Camarda.

Milan quindi sorpreso dalle parole di Gravina su Camarda. Lo stupore rossonero nasce da ben due presupposti. Camarda è protagonista in Serie C, e il Milan è, in generale, tra i grandi club quello che offre il maggior numero di ragazzi alle giovanili azzurre.