Camarda: «Orgoglioso del record: il gol l'emozione più forte della mia vita, peccato che l'abbiano annullato, ma...»

Le parole di Francesco Camarda, attaccante del Milan, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri in Champions League contro il Club Brugge

Francesco Camarda ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Milan sul Club Brugge in Champions League

NOTTE DA RECORD – «Il record mi dà orgoglio, sono sincero. Però mi spinge per migliorarmi e permettere che queste notti capitino più spesso»

AMAREZZA – «Gol emozione più bello della mia vita, sono tanto deluso dall’annullamento del VAR. Sono cose che succedono nel calcio di oggi ma voglio fare di più»

EMOZIONI – «Giorno più bello della mia vita, non ho parole per descriverlo. Queste sono le notti che sogni fin da bambino quindi dai la vita a prescindere dai minuti. Quello che viene mi prendo e do il massimo ovunque. Difficile dire quando ho capito di poter diventare calciatore, lo fai al parchetto. Vediamo, è successo veramente»