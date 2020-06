Camoranesi sullo scambio Pjanic-Arthur: «Ci guadagnano sia Juve che Barça»

Camoranesi: «La Juventus ha già dimostrato di meritare lo scudetto». Le dichiarazioni dell’ex centrocampista bianconero

Mauro German Camoranesi è stato intervistato da Tuttosport. Queste le parole dell’ex opinionista di DAZN.

ARTHR-PJANIC – «Chi ci guadagna? Penso entrambe. Sono due giocatori molto dotati tecnicamente. Pjanic è più esperto e nella Juventus e ben inserito. Arthur invece, dovrebbe ambientarsi».

SCUDETTO – «La Juventus, prima dello stop forzato a causa dell’emergenza, era in testa con merito perché ha dimostrato di essere la più forte. Adesso, in base a come andrà il finale, potrà arrivare prima o seconda, però non mi aspetto grandi sorprese. Se dovessi fare un pronostico, direi Juventus ancora prima. Perché i campioni restano campioni e chi li ha resta sempre favorito Quanto varrà? Varrà uguale. Sarà sempre uno scudetto e chi arriverà primo lo avrà meritato più di tutti».

UOMO SCUDETTO – «Sulla carta, tutti. Però se devo fare un nome, dico Douglas Costa. Per caratteristiche fisiche e tecniche, soprattutto se riuscisse a trovare continuità, può essere determinante. Giocatori come lui possono essere ancora più decisivi in questo contesto».

CHAMPIONS – «Può succedere di tutto, ancora più del solito. Se la Juventus supera il Lione, la rivale più dura sarà l’Atletico Madrid. La pensavo così prima della pandemia e ne resto tuttora convinto».