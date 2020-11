Kevin Campbell chiama Christian Eriksen all’Arsenal. Ecco le parole sul centrocampista dell’Inter ex Tottenham

Kevin Campbell a Football Insider parla di Christian Eriksen. L’ex Arsenal vorrebbe vedere ai Gunners il danese.

ERIKSEN – «E’ da prendere a gennaio, sarebbe perfetto per l’Arsenal. Lui vuole giocare con continuità e all’Inter non sta giocando. All’Arsenal servirebbe un campione della sua portata per crescere di livello. Ex Tottenham? Chi se ne frega. C’è una forte rivalità ma se uno è forte non si va a vedere il suo passato».