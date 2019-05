Fabio Cannavaro ha toccato tanti tempi all’interno dell’intervista al Corriere dello Sport: tra cui il mercato del Napoli

Fabio Cannavaro si rivolge a cuore aperto a Lorenzo Insigne sulle pagine del Corriere dello Sport. Nella lunga intervista, l’ex capitano della Nazionale ha discusso delle critiche ricevute dall’attaccante in alcuni momenti delicati della stagione.

«Il problema non è Insigne ma la tendenza a cercare un capro espiatorio quando le cose non vanno per il verso giusto. Tutti vogliono vincere, ma non sempre si può. Quando si perde parte la caccia al colpevole, a cominciare dal proprio concittadino. Fossi in lui resterei, perché Napoli merita di avere un simbolo».