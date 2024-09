Lotta Scudetto, Cannavaro NON HA DUBBI: «Inter FAVORITA e non solo perché sono i Campioni d’Italia, Inzaghi guarderà Juve-Napoli...»

Lotta Scudetto, Cannavaro: «Inter FAVORITA e non solo perché sono i Campioni d’Italia, Inzaghi guarderà Juve-Napoli…». Le parole

Fabio Cannavaro intervistato da SportWeek, ha parlato così dell’Inter e di Juve-Napoli.

JUVE SENZA CHIESA O NAPOLI SENZA OSIMHEN, CHI CI HA PERSO MAGGIORMENTE? – «Chiesa in bianconero è stato condizionato pesantemente dall’infortunio e non è mai stato se stesso. Osimhen, nonostante ci sia ora Lukaku, toglie i suoi gol, almeno una ventina, e un atletismo impressionante».

INTER TALMENTE FAVORITA CHE NON VEDRÀ JUVE NAPOLI? – «La vedrà, ovviamente. Loro sono i favoriti, appaiono e sono molto più forti, e non solo perché Campioni d’Italia. Ma non si ignora nessun particolare, anche per esempio capire chi potrà diventare il pericolo maggiore».