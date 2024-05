Capello ESALTA l’Inter: «Squadra di un’altra CATEGORIA, per quanto il calcio italiano sia cresciuto»

Fabio Capello, ex allenatore ed ora opinionista a Sky Sport, ha esaltato l’Inter in vista della prossima stagione

Fabio Capello ha rilasciato un’intervista a La Presse in cui ha commentato il momento del calcio italiano per poi soffermarsi sul prossimo campionato dove l’Inter arriverà come Campione d’Italia in carica.

MOMENTO CALCIO ITALIANO – «Speriamo sia un’epoca d’oro, soprattutto perché in questo momento sarebbe una rinascita del calcio italiano dopo l’egemonia del calcio inglese a livello economico e di squadre»

ALLENATORI ITALIANI – «Stanno facendo bene, hanno cambiato un po’ di cose. C’è stato un momento in cui siamo un po’ addormentati e adesso, invece, ci sono delle idee nuove e qualcosa di diverso»

PROSSIMO CAMPIONATO – «L’Inter è di un’altra categoria, poi c’è Milan e Juve. Arriverà Antonio Conte a Napoli e ci sarà qualcosa di molto interessante per essere competitivi contro questa Inter che è nettamente favorita»