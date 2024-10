Capozucca: «Scudetto? Vedo sempre FAVORITA quella squadra. Sul Cagliari dico...»

Capozucca, ex direttore sportivo di Cagliari e Ternana, ha voluto parlare del campionato di Serie A e sulla Nazionale

Stefano Capozucca, ex direttore sportivo Cagliari e Ternana, ha parlato a SampNews24 tra Serie A e Nazionale.

Una domanda sulla Serie A: qual è, secondo lei, la favorita allo Scudetto?

«A mio modo di vedere la favorita rimane l’Inter, che se la giocherà con la Juventus e il Napoli.»

Da ex ds del Cagliari, come vede la squadra di Nicola in ottica salvezza?

«Nicola è l’allenatore giusto, un combattente, uno che non molla mai. Ho visto il match con il Parma: che partita rocambolesca! Segnato il 2-2, palla al centro e subito 2-3. Si è vista una squadra che non vuole mai mollare. Poi, come dico sempre, andare a giocare a Cagliari non è mai facile per nessuno: il pubblico dell’Unipol Domus, nonostante sia uno stadio piccolo, è davvero il dodicesimo uomo in campo.»

In vista dei prossimi impegni, il CT Luciano Spalletti ha parlato di giocatori giovani, come Pisilli o Maldini, tra i preconvocati dell’Italia: cosa ne pensa di questo “svecchiamento” del gruppo Nazionale?

«Dico che Spalletti è un maestro, uno degli allenatori più bravi attualmente in circolazione. Farà quello che ritiene giusto fare, e va bene così.»