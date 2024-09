Caprile ha la chance di prendersi il Napoli, c’è un PRECEDENTE che fa ben sperare: anche lui ha DEBUTTATO CON LA JUVE

Elia Caprile ha la chance di prendersi il Napoli nelle prossime partite: il precedente di un altro calciatore napoletano a debuttare con la Juve

Con l’infortunio di Alex Meret toccherà a Elia Caprile difendere la porta del Napoli, una grossa chance che il portiere aspettava da tempo. La società crede molto nel portiere, al punto di preferire tenerlo in squadra e non mandarlo in prestito per un altro anno.

Tocca ora a lui giocarsi le sue carte nelle prossime partite, cercando di mettere in difficoltà Antonio Conte al ritorno di Meret. A far ben sperare il portiere c’è il precedente di un altro calciatore napoletano a fare il suo debutto a Torino contro la Juve: Fabio Cannavaro nel 1993; il resto, come si dice, è storia.