Caracciolo: «Il Pisa non ha l'ossessione di vincere»

Il capitano del Pisa ha commentato varie tematiche riguardanti la squadra nerazzurra e la voglia di vincere

Antonio Caracciolo indossa la fascia da capitano del Pisa che da diverse settimane è in testa alla classifica della Serie B e sta imponendo un ritmo al quale solo Sassuolo e Spezia stanno rispondendo. Ecco la sua analisi espressa a La Gazzetta dello Sport.

VINCERE – «É un anno particolare, non c’è l’ossessione di vincere. In passato ci dicevamo “se facciamo questo, se facciamo quello…”. Questi discorsi non li facciamo più e alimentiamo l’entusiasmo».

TRAMONI – «Oggi è fuori categoria, se continua così lo sarà sempre».

IL PISA PIU’ FORTE – «Quello che ha fatto la finale playoff era più giovane, c’era Lucca. Oggi invece abbiamo una rosa molto più ricca e di qualità».

I PLAYOFF SALTERANNO? – «Fossero rimasti a 9 punti, un pensierino si poteva fare. Ma a 14 è impossibile. Occhio anche a sorprese come Cesena e Bari».

SHPENDI E PIO ESPOSITO BOMBER EMERGENTI – «Pio è molto forte, è cattivo, ha fame. Shpendi con noi si è visto poco, ma ha un gran senso del gol. Mi piacciono Adorante e Mensah, oppure Ambrosino».