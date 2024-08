Carboni Marsiglia, UFFICIALE: il comunicato dell’Inter

Ufficiale il trasferimento di Valentin Carboni dall’Inter al Marsiglia: il comunicato dei nerazzurri sulla formula

Ora è anche ufficiale, Valentin Carboni lascia l’Inter per trasferirsi al Marsiglia in prestito oneroso (1 milione). Riscatto fissato a 36 milioni più bonus e il contro-riscatto fissato in favore dei campioni d’Italia stabilito a 40 milioni di euro.

IL COMUNICATO – «MILANO – FC Internazionale Milano comunica la cessione di Valentin Carboni al Marsiglia. Il calciatore argentino classe 2005 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione».