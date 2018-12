«Tommy portaci a Cardiff»: la storia di Tommy Agosta, il tassista della Juve

Tommy Agosta, tassista e tifoso della Juventus: ecco la sua storia particolarissima

Tassista torinese e tifoso della Juventus. Una storia comune a molti ma Tommy Agosta non è un tassista come gli altri. Nella sua carriera di driver, a partire dal 2003, ha accompagnato oltre 200 tesserati della Juventus. Il suo taxi bianco ha scarrozzato giocatori e dirigenti in giro per l’Italia e tutti hanno lasciato una firma, un ricordo o un racconto. «In questo taxi è passata la storia della Juve» e noi, in vista della finale di Champions League a Cardiff, ce la facciamo raccontare direttamente da lui.