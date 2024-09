Caressa: «QUELLA BIG è più concentrata sulla Champions rispetto al campionato. Questione di mentalità»

Fabio Caressa, giornalista sportivo e cronista Sky, ha voluto dire la sua su DUE BIG che hanno steccato l’ultima giornata

Il giornalista Fabio Caressa sul suo canale Youtube ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul momento che stanno attraversando alcune big di Serie A: soffermandosi sull‘Inter:

«Ci sono squadre che sembrano veramente in difficoltà dopo la prima giornata di Champions, competizione che drena molte energie nervose. E’ stato il caso di Inter e Atalanta; al Milan è successo l’opposto perché le energie (nel derby, ndr) sono dovute arrivare dopo la brutta figura con il Liverpool. Ho l’impressione che i 30enni dell’Inter siano più concentrati sull’Europa che dà più visibilità, non dico che abbiano deciso quale sia l’obiettivo. Io so che la società a inizio anno è intervenuta dicendo ‘noi non possiamo scegliere’, e così continua a fare Inzaghi. Non è una questione di scelta, ma di mentalità»