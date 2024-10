Caressa su Lukaku: «Calato molto sotto quell'aspetto a Napoli, ma ha ancora...»

Fabio Caressa ha analizzato la situazione legata a Romelu Lukaku, così il noto giornalista, il paragone col passato all’Inter

Fabio Caressa ha parlato direttamente dal proprio canale YouTube dove si è espresso – tra i vari argomenti affrontati – anche su Romelu Lukaku. Il giornalista in modo particolare ha usato parole al miele per il nuovo attaccante del Napoli, considerato il fulcro della squadra allenata da Antonio Conte.

CARESSA SULL’EX INTER LUKAKU – «La difesa a tre è diventata a quattro, ma in realtà già in passato Conte giocava così. Proprio a Napoli cambiò con il 3-5-2 e da lì vinse lo scudetto alla Juventus. Forse non è il Lukaku dell’Inter, visto che il tempo passa per tutti, ma anche se è calata la sua dinamicità più che la sua fisicità, la sua importanza tattica è fondamentale. E’ il fulcro, il vero punto di riferimento del Napoli».