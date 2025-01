Carnesecchi salva tutto e forse di più con la Juve e Spalletti osserva: le pagelle del portiere

Le pagelle di Marco Carnesecchi contro la Juve: il portiere dell’Atalanta salva tutto e di più, miracoloso in due occasioni e sotto gli occhi di Spalletti

Se ad un extraterrestre, alieno alle vicende del nostro paese – ma per qualche motivo appassionato di calcio – si facessero vedere gli interventi di Carnesecchi in Atalanta Juve sicuramente direbbe che quello è il portiere della nazionale italiana (le cose con cui ha famigliarità questo E.T. sono molto peculiari). Ed invece il portiere della Dea – che ieri ha blindato il pari con due grandi interventi sullo spiovente di Yildiz e sul colpo di testa di Kalulu – è ancora fermo ad appena 22 presenze nell’Under 21. Tra Mancini e Spalletti manca ancora la chiamata nella nazionale maggiore e chissà che dopo ieri il ct – presente al Gewiss Stadium – magari consigliato dal capo delegazione Buffon – che di portieri qualcosa sa – non decidano di dargli una chance nell’immediato futuro. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – «Dice no a tentativi avvelenati di Koopmeiners, soprattutto, e poi di Yildiz e Locatelli, e che capolavoro la smanacciata su palo di Kalulu».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Agguanta palloni ovunque, anche quando ballano troppo sulla linea. Salva il risultato in tre occasioni: è il fattore determinante della stagione nerazzurra, arriva ovunque, o quasi».

TUTTOSPORT 8 – «Tentacolare sullo spiovente di Yildiz sporcato da Koopmeiners e addirittura miracoloso nel tenere fuori dalla porta il pallone colpito da Kalulu (dopo che ha colpito il palo) e su Locatelli nel finale, il tutto sotto gli occhi di Luciano Spalletti, spettatore interessato in ottica azzurra».

CORRIERE DELLA SERA 7.5 – «Un gattone sul cross di Yildiz e sul palo di Kalulu, in bilico sul precipizio della linea».

LA REPUBBLICA 7.5 – «Salva anche più del salvabile».

LA STAMPA 7 – «Se i nerazzurri non vanno sotto prima dell’acuto di Kalulu è merito suo. Davanti al ct Spalletti un’altra prova d’autore».