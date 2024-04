Carnevali: «Sassuolo, puoi salvarti. Ci manca tantissimo Frattesi»

Le parole di Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo, sulla lotta salvezza

Il Sassuolo è penultimo in classifica e si appresta a vivere una situazione insolita, non essendo abituato a lottare per la salvezza. Su La Gazzetta dello Sport ne parla Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale del club emiliano.

ERRORI – «Abbiamo commesso tanti errori, io per primo. E poi ogni componente della società fino ai giocatori. Gli errori ci stanno, fanno parte del lavoro. La Serie A è un campionato difficile. In tutti questi anni abbiamo costruito qualcosa di speciale. Una stagione complicata può capitare e vale anche per società più prestigiose della nostra».

SALVEZZA – «Le chance sono diminuite, ma ci sono ancora. Nonostante gli errori e i risultati negativi c’è la consapevolezza dei nostri mezzi. Crediamo nella salvezza nel modo più assoluto: vorrei giocare io per l’energia che ho. Ci occorrerebbe una vittoria importante per sbloccarci e aiutarci a toglierci qualche paura. L’ottimismo fa parte di me, non solo del mio ruolo, ma non è di facciata: questa squadra può fare molto di più, ne sono convinto».

TIFOSI – «I nostri tifosi ci sono sempre vicini, abbiamo bisogno del calore. Il calendario, però, non lo guardiamo perché fare calcoli o previsioni è inutile. Basta vedere i risultati degli ultimi turni, alcuni inaspettati. Il bello della Serie A è che ormai ogni squadra fa sempre la sua partita cercando di vincere anche se non ha obiettivi. E per la salvezza sono in ballo tante società, dal Cagliari in giù. Non so quanti punti serviranno, ma dobbiamo farne più possibile».

IL GOL DEL 2-2 DELLA SALERNITANA – «Di sicuro è uno dei momenti in cui mi sono arrabbiato di più: per l’errore arbitrale decisivo, ma anche per la nostra gestione della gara che andava chiusa prima».

IL GIOCATORE CHE RIVORREBBE – «Frattesi: lo adoro. Ha uno spirito pazzesco, ci manca tantissimo, più di tutti sul campo e fuori».