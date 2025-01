Casadei, non solo Lazio e Torino: rilancio del Milan nella notte, le ultime

Cesare Casadei, nuova svolta nella lunga trattativa per riportarlo in Italia: tra Lazio e Torino si inserisce anche il Milan

Nuovo capitolo nel grande giallo del calciomercato invernale: Cesare Casadei è conteso da Lazio e Torino a colpi di rilanci ma, come riportato da Tuttosport, sul calciatore del Chelsea infatti sarebbe tornato anche il Milan. Di seguito ecco quanto riportato dal quotidiano sportivo torinese.

«Per complicare la situazione, sempre ieri ha manifestato un interesse per Casadei pure il Milan, che però è partito in ritardo nei tempi e che vorrebbe il centrocampista in prestito secco (o con diritto): una soluzione, quest’ultima, che come abbiamo scritto non trova apertura fronte Chelsea. In corsa, salvo inserimenti repentini e tali da convincere immediatamente i Blues, restano quindi Toro e Lazio (favorita, a ieri sera)».