Casadei, tre club di Serie A sull’ex Inter ma la richiesta del Chelsea spaventa! Ecco lo scenario possibile

Casadei, tre club di Serie A piombano sull’ex Inter ma la richiesta del Chelsea spaventa tutti! Ecco lo scenario possibile per il futuro

Cesare Casadei continua ad essere un desiderio di calciomercato per alcune squadre in Serie A, soprattutto per Monza, Lazio e Bologna. Il giovane centrocampista era stato ceduto dai nerazzurri al Chelsea per una cifra attorno ai 15 milioni. Dopo un giro di prestiti al Reading e al Leicester, il ragazzo è tornato ai Blues, dove lo spazio non è però molto.

Anche per questo motivo il club londinese sarebbe entrato nell’ordine delle idee di cedere il centrocampista italiano classe 2003. Ma per farlo ha fatto delle richieste economiche importanti: lo venderebbe a titolo definitivo per una cifra vicina ai 30 milioni di sterline (circa 36 milioni di euro). Una richiesta che ha spaventato tutti i club italiani interessati a lui. Così si apre a sorpresa un nuovo scenario, come riferito dall’Ansa, che vedrebbe un suo ritorno al Leicester.