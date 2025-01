Casadei Torino, ad un passo il colpo di calciomercato in casa granata, i dettagli, i retroscena e cosa manca ora per chiudere la trattativa col Chlesea

Casadei Torino: un accostamento di parole a cui i tifosi granata impareranno ad abituarsi (immaginiamo, con estremo piacere) nelle prossime ventiquattro-quarantotto ore. E’ infatti in dirittura d’arrivo la trattativa che vede coinvolto il centrocampista del Chelsea e la società calcistica piemontese, dopo l’importante sterzata – nei contatti tra le due parti – risalente al tardo pomeriggio di ieri.

La scuderia di Via Viotti ha messo gli occhi sul talento classe 2003 ormai da settimane, considerando le sue indubbie prerogative come perfettamente confacenti alla mediana della formazione allenata da Paolo Vanoli. Lo stesso tecnico del Torino d’altronde ha da tempo indicato le proprie desiderata in materia di calciomercato al presidente Urbano Cairo ed al direttore Davide Vagnati. Non è da escludere, che in una delle numerose riunioni interne intavolate nell’ultimo mese l’ex tecnico del Venezia abbia indicato proprio il nome di Casadei quale principale oggetto del desiderio.

Nato a Ravenna, 22 candeline spente lo scorso dieci di gennaio, Casadei vanta un brillante passato nelle giovanili dell’Inter. Nel 2022 il trasferimento al Chelsea (con annessi 15 milioni di euro più bonus nelle casse del club meneghino), segue il prestito al Reading nel gennaio del 2023 e ancor dopo al Leicester nell’agosto dello stesso anno, salvo tornare definitivamente alla base nel gennaio 2024. Complice lo scarso impiego sotto la gestione Maresca però, il talento romagnolo è ora pronto a strappare un biglietto aereo di ritorno verso l’Italia, questa volta con destinazione Torino.

Come appreso da CalcioNews24, lo stato di salute dei dialoghi tra i protagonisti in causa si trova ora in una fase avanzata, per quanto per infiocchettare la trattativa restino ancora da limare gli ultimi dettagli (vedi la percentuale sull’ipotetica rivendita del cartellino in favore dei Blues). Il calciatore dal proprio canto ha voglia di dimostrare nuovamente tutto il suo potenziale nel palcoscenico italiano e la speranza è che nelle prossime ore (o al massimo nella giornata di domani) possa essere trovato l’accordo definitivo. A quel punto sì che Casadei Torino da semplice accostamento di parole diventerà un matrimonio a tutti gli effetti ufficiale.