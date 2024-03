Casini su Acerbi: «Condivido le perplessità del Napoli»

Le parole di Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, sull’assoluzione di Francesco Acerbi. Tutti i dettagli

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha commentato a margine di un evento l’assoluzione di Francesco Acerbi per il caso con Juan Jesus in Inter-Napoli.

PAROLE – «L’opinione cambia in base al punto di vista. Da quello tecnico-giuridico la sentenza segue un percorso, debbo dire però che le posizioni di perplessità esposte dal Napoli sono condivisibili. C’è, però, un fraintendimento. Quelle iniziative sono della Lega che è vittima di questa situazione, non è attrice: prendersela con la Lega non è corretto, ma le posizioni del Napoli e del giocatore sono comprensibili».

